«С ноги открытая дверь не зашла»: известные журналисты высказались о нынешнем положении Пугачевой

Несколько дней назад Алла Пугачева вернулась в Москву. За границей — в Израиле и Латвии — она прожила пять месяцев. Первые кадры появления артистки в центре российской столицы выдались весьма эффектными. Она открыла двери своего элитного авто ногой.
А позже в своем аккаунте ответила журналисту Владимиру Соловьеву, режиссеру Никите Михалкову и высказалась о смерти Михаила Горбачева. Во многих СМИ было отмечено, что это политическое высказывание Пугачевой. Но с этим не согласен публицист Михаил Шахназаров.
«Это не политическое заявление. Это желание прощупать почву», — отметил Шахназаров в YouTube-шоу «Это Абзац!».
Тем временем его коллега Елена Оя вспомнила, как Пугачева эффектно появилась в Москве.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«С ноги открытая дверь не зашла, люди восприняли очень резко, и это только усугубило ситуацию, теперь может быть вот так. Давайте искать компромисс. Но для компромисса, во-первых, нужно что-то предложить», — подчеркнула Оя.
Михаил Шахназаров и Елена Оя. Скриншот: www.youtube.com