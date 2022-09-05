«С ноги открытая дверь не зашла»: известные журналисты высказались о нынешнем положении Пугачевой

Несколько дней назад Алла Пугачева вернулась в Москву. За границей — в Израиле и Латвии — она прожила пять месяцев. Первые кадры появления артистки в центре российской столицы выдались весьма эффектными. Она открыла двери своего элитного авто ногой.

А позже в своем аккаунте ответила журналисту Владимиру Соловьеву, режиссеру Никите Михалкову и высказалась о смерти Михаила Горбачева. Во многих СМИ было отмечено, что это политическое высказывание Пугачевой. Но с этим не согласен публицист Михаил Шахназаров.