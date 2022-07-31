С ноги на ногу: Евгения Медведева в экстремальном платье-сорочке повторила фирменное движение Шэрон Стоун

В последнее время фигуристка явно тяготеет к профессии модели.
Евгения Медведева.

Евгения Медведева. Фото: Global Look Press

Двухкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Евгения Медведева после фотосессии в журнале Maxim явно вошла во вкус моделинга.

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Спортсменка все чаще позирует в бикини и удивляет поклонников новыми фантазийными позами.

На сей раз Евгения Медведева выставила в личный блог ролик с быстрым преображением, на котором она повторяет фирменное движение Шэрон Стоун с ноги на ногу в экстремальном мини.

Из обыденной одежды она чудесным образом переодевается в платье-сорочку синего кляйновского цвета.

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