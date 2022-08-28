«С ноги дверь открыла»: 73-летняя Пугачева вальяжно расселась в своем Rolls-Royce, вернувшись в Москву

Алла Пугачева сдержала свое обещание. Она вместе с 8-летними двойняшками Гарри и Лизой вернулась в Россию. А вот шоумен Максим Галкин пока находится на гастролях. Похоже, в подмосковном замке в деревне Грязь снова шумно и многолюдно. Все-таки Примадонна вернулась, да еще и с отпрысками, которых нужно готовить к школе. Двойняшки Гарри и Лиза пойдут в третий класс элитной гимназии.

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