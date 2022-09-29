С ног до головы в пятнах: Ким Кардашьян в ретрободи и леопардовом манто отметилась в Милане

Ким Кардашьян давно прославилась на весь мир. Она стала узнаваемой персоной, когда стала сниматься с семьей в реалити-шоу, а ее нестандартная фигура покорила публику. Теперь светская львица создает свою одежду, участвует в фотосессиях и всегда привлекает к себе внимание. Ее образы всегда смелые.
Недавно Ким приехала в Милан. Она не могла пропустить Неделю моды. На этот раз американская дива была не просто гостем показа, но и его главной звездой, так как выпустила коллекцию вместе с Dolce & Gabbana. Пока она не спешит покидать Италию. Накануне Кардашьян щегольнула в серебристом костюме, а также примерила белое плюшевое платье.
Именно монохром стал трендом сезона. На этот раз модель просто сразила публику. Она предстала в леопардовом total look. Ким покрасовалась в атласном боди в стиле 50-х, полупрозрачном кэтсьюте и длинном манто — очевидные отсылки к Мэрилин Монро знаменитость разбавляет современными трендами.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг. Многим страсть Кардашьян к пятнистым нарядам напомнила Круэллу из знаменитой картины «101 далматинец». Другие отметили, что светская львица постройнела и ее луки стали еще более эффектными.