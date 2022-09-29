С ног до головы в пятнах: Ким Кардашьян в ретрободи и леопардовом манто отметилась в Милане

Именно монохром стал трендом сезона. На этот раз модель просто сразила публику. Она предстала в леопардовом total look. Ким покрасовалась в атласном боди в стиле 50-х, полупрозрачном кэтсьюте и длинном манто — очевидные отсылки к Мэрилин Монро знаменитость разбавляет современными трендами.

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