«С ними страшно общаться»: бывшая домработница Пугачевой раскрыла правду о двойняшках Лизе и Гарри Галкиных

Экс-домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова призналась, что ей страшно общаться с детьми Примадонны и Максима Галкина*, Лизой и Гарри. Девятилетние двойняшки, напомним, появились у супругов благодаря суррогатному материнству, учатся в третьем классе и растут едва ли не вундеркиндами.

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Людмила Дороднова ранее была домработницей в семье Пугачевой и ее четвертого мужа Филиппа Киркорова. Сейчас она трудится у поп-короля, оставшись с ним после развода звезд. И в разговоре о детях Пугачевой поражается наследникам.

«Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же и иностранные языки знают, всесторонне развиты», - цитирует Дороднову сайт CTnews.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента