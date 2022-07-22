«С ним зависаешь?»: Юлия Барановская в переливающемся алом платье нежно прильнула к Егору Криду

Телеведущая Юлия Барановская поделилась загадочным снимком.
Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: соцсети

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей — дочку Яну и сыновей Артема и Арсения.

Тот факт, что Юлия Барановская — женщина свободная, позволяет молве постоянно приписывать ей романы с красивыми и знаменитыми мужчинами.

Но иногда Юлия Барановская и сама провоцирует разговоры о том, что у нее появился избранник. Так, звезда разместила загадочное фото в микроблоге, на котором запечатлена вместе с певцом Егором Кридом.

Все происходит во время светского мероприятия. Юлия Барановская в алом переливающемся платье нежно прильнула к Егору Криду.

«Егор», — написала она под фото, сопроводив пост смайликом в виде красного сердечка.

Юлия Барановская и Егор Крид. Фото: соцсети

«С ним зависаешь?», «Очень красивая пара», «Ты нашла моложе, чем я», «Классные», «Хоть кто-то руку положил», — обсудили снимок Крида и Барановской в Сети.

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Напомним, не так давно Юлия Барановская призналась, что мужчины у нее нет.

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