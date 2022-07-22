«С ним зависаешь?»: Юлия Барановская в переливающемся алом платье нежно прильнула к Егору Криду

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей — дочку Яну и сыновей Артема и Арсения.

Тот факт, что Юлия Барановская — женщина свободная, позволяет молве постоянно приписывать ей романы с красивыми и знаменитыми мужчинами.

Но иногда Юлия Барановская и сама провоцирует разговоры о том, что у нее появился избранник. Так, звезда разместила загадочное фото в микроблоге, на котором запечатлена вместе с певцом Егором Кридом.

Все происходит во время светского мероприятия. Юлия Барановская в алом переливающемся платье нежно прильнула к Егору Криду.