«С ним я объездила полмира»: Макеева рассказала о дружбе с Шахназаровым

Режиссер отметит свой юбилей 8 июля.
Анастасия Макеева

Анастасия Макеева. Фото: соцсети

Режиссер Карен Шахназаров отметит свой юбилей 8 июля. Ему исполнится 70 лет. В честь этой даты он появился в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале, запись которой состоялась накануне.

В числе приглашенных гостей отметилась и актриса Анастасия Макеева. В своей соцсети она поделилась кадрами из студии.

Анастасия Макеева и Карен Шахназаров. Фото: соцсети

«Карен Георгиевич организует огромное количество различных кинофестивалей, ретроспектив, недель советского кино в разных странах. С ним я объездила полмира — Европа, Азия, Латинская Америка. Это был невероятный опыт, мне очень повезло. Моя особая гордость — мне удалось сняться у Шахназарова дважды, хотя он практически никогда не снимает актрис более одного раза в своих фильмах», — написала Макеева.

Напомним, вот уже 24 года Карен Шахназаров является бессменным руководителем «Мосфильма».

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