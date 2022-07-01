«С ним я объездила полмира»: Макеева рассказала о дружбе с Шахназаровым

Режиссер Карен Шахназаров отметит свой юбилей 8 июля. Ему исполнится 70 лет. В честь этой даты он появился в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале, запись которой состоялась накануне.

В числе приглашенных гостей отметилась и актриса Анастасия Макеева. В своей соцсети она поделилась кадрами из студии.