«С ней проведут беседу»: Шахназаров рассказал, как встретят Пугачеву в России

Как отметил Шахназаров, Пугачева приедет в Россию, встретится с кое-какими людьми. «Она думала, что приедет где-то через месяц после начала событий и начнет наводить здесь свои порядки. С ней проведут беседу. Пугачева - известная певица. Москва ее родной город. Я ничего не скажу абсолютно против нее. У каждого своя Примадонна. Мои Примадонны живут в других странах», - заметил Шахназаров.

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Напомним, что Алла Пугачева обещала вернуться в Россию осенью. Ее дети Лиза и Гарри должны пойти в третий класс в России.