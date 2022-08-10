«С ней проведут беседу»: Шахназаров рассказал, как встретят Пугачеву в России

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что певица Алла Пугачева обязательно приедет в Россию из Латвии ближе к осени.
«В Латвии осень особо пронзительная. Ветер, дождь. И ты идешь по старой Риге. В любом времени года есть прелесть, но если осень растягивается на девять месяцев, то ничего хорошего нет».
Как отметил Шахназаров, Пугачева приедет в Россию, встретится с кое-какими людьми. «Она думала, что приедет где-то через месяц после начала событий и начнет наводить здесь свои порядки. С ней проведут беседу. Пугачева - известная певица. Москва ее родной город. Я ничего не скажу абсолютно против нее. У каждого своя Примадонна. Мои Примадонны живут в других странах», - заметил Шахназаров.
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Напомним, что Алла Пугачева обещала вернуться в Россию осенью. Ее дети Лиза и Гарри должны пойти в третий класс в России.