«С музыкой не вышло»: Тимати объяснил, зачем купил Starbucks

В четверг, 18 августа, Тимати презентовал в Москве новую сеть кофеен Stars Coffee. Это бывший Starbucks. После ухода американской компании из России ее приобрели ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика».

«С музыкой не вышло, поэтому мы решили заняться бизнесом, —- пошутил Тимати перед журналистами. — Нам показалось, что это очень интересная идея.

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Логотип, по словам Тимати, выбирали долго. В соцсетях им пришло около 5 000 писем вариантов логотипа.