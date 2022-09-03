С мешками под глазами и без макияжа: Пугачеву не узнали на прощании с Горбачевым

Появление Аллы Пугачевой на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым активно обсуждают в Сети.

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Примадонна предстала на публике в совершенно неузнаваемом виде: с огромными мешками под глазами, без привычного макияжа — лишь с нанесенным тоном, который не скрыл бледного цвета ее лица.

На кадрах, публикуемых телеграм-каналом «НеМалахов СЛИВки», она выглядит растерянной.