С мешками под глазами и без макияжа: Пугачеву не узнали на прощании с Горбачевым

Появление Аллы Пугачевой на церемонии прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым активно обсуждают в Сети.
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Примадонна предстала на публике в совершенно неузнаваемом виде: с огромными мешками под глазами, без привычного макияжа — лишь с нанесенным тоном, который не скрыл бледного цвета ее лица.
На кадрах, публикуемых телеграм-каналом «НеМалахов СЛИВки», она выглядит растерянной.
Аллу Пугачеву было не узнать. Фото: «НеМалахов СЛИВки»
Внешний вид Примадонны озадачил фолловеров. Они оставили под кадрами сотни неоднозначных реакций. Самыми повторяющимися стали шок и удивление.
На церемонии прощания певица воздержалась от общения с прессой. Она возложила цветы к гробу политика и выразила соболезнования родным и близким.