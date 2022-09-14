«С мелкими кудряшками под блонд выглядит как Шакира»: дочка Алсу схватилась за гитару и живьем спела сочным тембром

В одном из своих интервью Алсу призналась, что ее муж бизнесмен Ян Абрамов никогда не запрещал ей выступать на сцене, хотя в СМИ появлялись такие слухи из-за того, что певица вдруг ушла в тень, сконцентрировавшись на семье.

Артистка родила двух дочек Сафину и Микеллу, а потом и сына Рафаэля. Именно заботой о детях, желании раствориться в семье поп-дива объясняла то, что она стала реже появляться на музыкальных фестивалях и выпускать хиты как это было в нулевых на пике популярности.

А теперь звездный путь именитой мамы повторяет ее дочка Микелла. Она уже принимала участие в проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Кроме того, сама Алсу поддерживает талантливую дочку, показывая в сторис микроблога ролики, на которых девчушка исполняет песни под гитару.

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