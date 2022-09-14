«С мелкими кудряшками под блонд выглядит как Шакира»: дочка Алсу схватилась за гитару и живьем спела сочным тембром

В одном из своих интервью Алсу призналась, что ее муж бизнесмен Ян Абрамов никогда не запрещал ей выступать на сцене, хотя в СМИ появлялись такие слухи из-за того, что певица вдруг ушла в тень, сконцентрировавшись на семье.
Артистка родила двух дочек Сафину и Микеллу, а потом и сына Рафаэля. Именно заботой о детях, желании раствориться в семье поп-дива объясняла то, что она стала реже появляться на музыкальных фестивалях и выпускать хиты как это было в нулевых на пике популярности.
А теперь звездный путь именитой мамы повторяет ее дочка Микелла. Она уже принимала участие в проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Кроме того, сама Алсу поддерживает талантливую дочку, показывая в сторис микроблога ролики, на которых девчушка исполняет песни под гитару.
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Микелла сменила имидж, став блондинкой с кудрями. Она как две капли воды похожа на молодую Шакиру. На свежих кадрах девочка спела вживую под гитару, удивив поклонников мелизмами, чистотой звучания и сочным тембром.
«Упс! Думала, что Шакира! Показалось», «Точно Микелла? Она никого тут не копирует?», «Классно звучит», «Голосок такой сильный», «С мелкими кудряшками под блонд выглядит как Шакира», «Очень знакомый образ», «Мамуля поддерживает! Везет!», «Заголосила-то», — стали писать фолловеры.