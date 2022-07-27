С мамой Аллой: Лизу Галкину подловили в Юрмале с распущенными волосами и в куртке с кюлотами из денима

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже давно полюбили видео с участием детей пары, близнецов Гарри и Лизы.
Вот только в последнее время Максим Галкин не так часто балует фанатов семейными кадрами. Но иногда он все-таки позволяет полюбоваться на его красивое семейство.
Максим Галкин поделился видео, на котором запечатлел Аллу Пугачеву, прогуливающуюся по Юрмале вместе с Гарри и Лизой.
Судя по всему, в городе на берегу Балтийского моря прохладно. Алла Пугачева одета в теплый кардиган. Тепло одеты и Гарри с Лизой. На Гарри костюм с необычным принтом. Лиза облачена в куртку и кюлоты из денима. Волосы девочки распущены, они роскошны и длиной уже по пояс.
Максиму Галкину, снимавшему видео, пришлось догонять Аллу Пугачеву с детьми.
«А куда это вы без меня?» — спросил он у семейства.
«А мы думали, ты с нами. Ты куда-то отстал» — ответила Пугачева.
«Пошел!» — ускорился Максим Галкин.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».