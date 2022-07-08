С любовью прильнула к мужу! Безруков провел уикенд на природе с Матисон

8 июля Анны Матисон отмечает день рождения. Ей исполнилось 39 лет. К этому моменту жена художественного руководителя Губернского театра успела трижды стать мамой. Будучи сценаристом и драматургом, а также режиссером, она особое внимание уделяет как кино, так и театру. При этом Сергей Безруков считает жену идеальной мамой. У пары подрастают: шестилетняя дочка Маша, трехлетний сын Степа и маленький Васенька, которому вот-вот исполнится годик.
Муж Анны Матисон всегда мечтал о большой семье. В одном из интервью актер дал понять, что жить в бездетном браке ему было бы неловко.
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Анна Матисон с любовью прильнула к мужу. Фото: личный архив
Сергей Безруков на личной страничке микроблога поделился нежным фото со своей второй половинкой. Актер признался, что приготовил для именинницы подарок, но какой именно, рассказывать не стал, чтобы не испортить сюрприз.
С Анной Матисон художественный руководитель Губернского театра живет душа в душу. Как-то Сергей Безруков признался, что не прочь еще раз стать отцом. Причем именно усыновив ребенка из детского дома.
«Я ждал этого всю жизнь — семейного общения, когда жена, дети. Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Василию исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду, я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью... Это ужасно», — поделился актер.
По материалам YouTube-шоу «Света вокруг света»