С любовью прильнула к мужу! Безруков провел уикенд на природе с Матисон

8 июля Анны Матисон отмечает день рождения. Ей исполнилось 39 лет. К этому моменту жена художественного руководителя Губернского театра успела трижды стать мамой. Будучи сценаристом и драматургом, а также режиссером, она особое внимание уделяет как кино, так и театру. При этом Сергей Безруков считает жену идеальной мамой. У пары подрастают: шестилетняя дочка Маша, трехлетний сын Степа и маленький Васенька, которому вот-вот исполнится годик.

Муж Анны Матисон всегда мечтал о большой семье. В одном из интервью актер дал понять, что жить в бездетном браке ему было бы неловко.

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