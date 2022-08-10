«С любимым мужем»: Макеева в необычном образе вышла в свет с Мальковым

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков облагораживали свою дачу, где собственно и случилось их знакомство два года назад. А накануне пара вышла с свет.
Супруги красовались на красной дорожке на премьерном показе фильма «Легенды Орленка» с Лизой Арзамасовой в главной роли. Для выхода в свет Анастасия Макеева выбрала образ в японском стиле. Она надела кимоно и сделала соответствующую прическу.
«А у нас сегодня снова семейный выход в свет. Мы с любимым мужем и нашей подругой Наташей побывали на премьере фильма «Легенды Орленка», – написала Макеева.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
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Напомним, в мае этого года актриса и бизнесмен отметили первую годовщину семейной жизни. А недавно Роман Мальков спел со звездной женой дуэтом, после чего получил предложение от продюсеров о записи треков.