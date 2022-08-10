«С любимым мужем»: Макеева в необычном образе вышла в свет с Мальковым

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков облагораживали свою дачу, где собственно и случилось их знакомство два года назад. А накануне пара вышла с свет.

Супруги красовались на красной дорожке на премьерном показе фильма «Легенды Орленка» с Лизой Арзамасовой в главной роли. Для выхода в свет Анастасия Макеева выбрала образ в японском стиле. Она надела кимоно и сделала соответствующую прическу.