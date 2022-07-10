С любимой и без троих детей: Безруков устроил свидание с Матисон на велопрогулке

Сергей Безруков устроил романтический вечер, позвав на свидание свою жену Анну Матисон. Парочка провела уикенд наедине, отправившись на велопрогулку.

В своем микроблоге актер поделился отчетными кадрами, дав понять, что отдает предпочтение активному отдыху, а не диванному. Ну в этом поклонники художественного руководителя Губернского театра и не сомневались.

Так, чуть ли каждый день актер сам гуляет с коляской в парке, пока его младший сынишка Васенька, которому скоро исполнится годик, мирно дремлет на природе под мерное укачивание.

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