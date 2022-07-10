С любимой и без троих детей: Безруков устроил свидание с Матисон на велопрогулке

Супруги провели уикенд наедине.

Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: личный архив

Сергей Безруков устроил романтический вечер, позвав на свидание свою жену Анну Матисон. Парочка провела уикенд наедине, отправившись на велопрогулку.

В своем микроблоге актер поделился отчетными кадрами, дав понять, что отдает предпочтение активному отдыху, а не диванному. Ну в этом поклонники художественного руководителя Губернского театра и не сомневались.

Так, чуть ли каждый день актер сам гуляет с коляской в парке, пока его младший сынишка Васенька, которому скоро исполнится годик, мирно дремлет на природе под мерное укачивание.

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Сергей Безруков с Анной Матисон на велопрогулке. Фото: личный архив

Ну а для велопрогулки Сергей Безруков с Анной Матисон выбрали парк Горького. Интересно, на кого супруги оставили своих троих детей: дочку Машу и сыновей Степу и Василия.

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