С легендой: Топурия в пышном белом платье со стразами предстала с итальянцем Бочелли на Капри

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже много лет строит карьеру на сцене. Публика ее любит, как солистку «А’Студио». Также она славится своим чувством стиля.
Также артистка нашла свое счастье. Она состоит в браке с Львом Деньговым. У них растет сын Адам. А от прошлых отношений у звезды есть семилетняя дочка Оливия.
Топурия недавно устроила себе отпуск. Несколько дней она делилась кадрами с Капри. Певица щеголяла там в платье оверсайз, а также в шортах и юбках. А накануне артистке довелось выступить на сцене с мировой звездой.
Кети облачилась в пышное платье белого цвета со стразами и шлейфом. Она спела с итальянским певцом Андреа Бочелли, которому 63 года.
Российская артистка ни чуть не уступала ему в вокале. Выступление состоялось, когда стемнело. Публика пришла в восторг от такого дуэта. Многие осыпали комплиментами Топурию.
Поклонники осыпали комплиментами Топурию. Многие осыпали ее комплиментами. Образ артистки вызвал у них восторг.
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«Кети, вы великолепны», «Какой роскошный дуэт», «Ваше платье выше всяких похвал», «Ну невозможно красивая», «Принцесса наша», «Просто бесподобная», «Очень яркая», «Шикарный лук», «Вы ослепительны», — прокомментировали пост подписчики.