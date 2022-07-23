С легендой: Топурия в пышном белом платье со стразами предстала с итальянцем Бочелли на Капри

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже много лет строит карьеру на сцене. Публика ее любит, как солистку «А’Студио». Также она славится своим чувством стиля.

Также артистка нашла свое счастье. Она состоит в браке с Львом Деньговым. У них растет сын Адам. А от прошлых отношений у звезды есть семилетняя дочка Оливия.