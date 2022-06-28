«С квартиры съеду, живи»: Иван Барзиков высказался после скандала с Кристиной Бухынбалтэ

Похоже, на «Доме-2» распадается еще одна пара. Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ крупно поскандалили.
Барзиков в микроблоге написал обширный пост, которым дал понять, что очень обижен на Бухынбалтэ, которая говорит одно, а делает другое. К тому же, в отношения влюбленных вмешалась ревность.
«Перед отъездом за три дня мне выносили мозг, в последний день одни сплошные провокации. Ситуация с вещами была следующая — меня попросили девочки передать им вещи, я согласился. Кристине сказал, если тебя это беспокоит, я не буду им передавать, она говорит, нет передавай, все норм. Смотрю эфир, говорит, он встречается с бывшими. Ужас! Сама поет с Женьком песни, странно, вроде же бывший, но песни поем. Дальше ситуация с Адеевым», — рассказал Ваня Барзиков.
Ваня припомнил Кристине и обещание забрать у него собаку, которую она ему же и подарила, и заявил, что она может забрать у него китайские Apple.
«С квартиры съеду, живи», — обратился к Кристине Иван Барзиков.
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