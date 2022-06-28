«С квартиры съеду, живи»: Иван Барзиков высказался после скандала с Кристиной Бухынбалтэ

Ваня припомнил Кристине и обещание забрать у него собаку, которую она ему же и подарила, и заявил, что она может забрать у него китайские Apple.

«С квартиры съеду, живи», — обратился к Кристине Иван Барзиков.

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