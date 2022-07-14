«С красивым»: Максим Галкин впечатлился своим свиданием с молодым любовником

Телеведущий Максим Галкин несколько месяцев назад покинул Россию. Он увез жену Аллу Пугачеву и детей Лизу и Гарри в Израиль, прожил там всю весну, а летом перебрался в Латвию.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

После этого в СМИ появились сообщения, что шоумена заметили в рижском ресторане в компании с «красивым юношей». Заговорили о том, что это было свидание с молодым любовником. На слухи о своем досуге Галкин отреагировал в соцсети, впечатлившись подачей.

«Спасибо хоть с красивым. Это учитывая, что в этот приезд ни в Риге еще не был, ни в ресторан еще не выбирался», - написал оправдательную реплику муж Пугачевой.

Напомним, что после отъезда из России Галкина журналист Маргарита Симоньян высказалась о нетрадиционности ориентации шоумена и его обмане – дескать, шоумен прикрывается браком с Пугачевой, утаивая истинность своих предпочтений в личной жизни.