«С короной или без нее»: Хелен Миррен почтила память королевы Елизаветы II, которую играла в кино

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но гораздо красноречивее та речь, которую актриса произнесла на церемонии вручения «Оскара», получив золотую статуэтку за роль королевы.

«Знаете, на протяжении пятидесяти с лишним лет Елизавета Виндзор сохраняла свое достоинство, чувство долга и прическу. Ее ноги твердо стоят на земле, шляпа на голове, сумочка на руке, и она пережила много-много штормов. Я приветствую ее мужество и ее последовательность. И я благодарю ее, потому что если бы не она, меня бы здесь точно не было».