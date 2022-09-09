«С короной или без нее»: Хелен Миррен почтила память королевы Елизаветы II, которую играла в кино

Роль британского монарха принесла актрисе «Оскар».
Хелен Миррен и Елизавета II

Хелен Миррен и Елизавета II. Фото: Global Look Press

77-летняя английская актриса Хелен Миррен почтила память британской королевы Елизаветы II в социальной сети.

Звезда кино, напомним, играла множество венценосных особ, в том числе и почившую 8 сентября правительницу Великобритании. В 2006 году вышел биографический фильм «Королева», за главную роль в котором леди Хелен получила «Оскар» и множество других кинонаград. Позже она играла британского монарха на сцене.

«Я горжусь тем, что я «елизаветинка». Мы скорбим по женщине, которая с короной или без нее была воплощением благородства», — написала Миррен в социальной сети.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но гораздо красноречивее та речь, которую актриса произнесла на церемонии вручения «Оскара», получив золотую статуэтку за роль королевы.

«Знаете, на протяжении пятидесяти с лишним лет Елизавета Виндзор сохраняла свое достоинство, чувство долга и прическу. Ее ноги твердо стоят на земле, шляпа на голове, сумочка на руке, и она пережила много-много штормов. Я приветствую ее мужество и ее последовательность. И я благодарю ее, потому что если бы не она, меня бы здесь точно не было».

Напомним, королева Великобритании умерла 8 сентября. Трон займет ее сын Чарльз.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  