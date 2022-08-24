С кем на самом деле застукали Галкина в ресторане: фото, имя и профессия «дамы сердца»

Однако журналистка Алена Жигалова утверждает, что это всего лишь старый деловой партнер юмориста.

«Телеграм-каналы в погоне за новостями о Максиме Галкине приняли за его тайную любовницу даму тревожного возраста Эльвиру Мокробородову — директора комика, которая работает с ним уже почти 20 лет», — утверждает Алена.

Источники: Telegram-каналы «Не Малахов», «Неопра, блин!»