С кем на самом деле застукали Галкина в ресторане: фото, имя и профессия «дамы сердца»

Максим Галкин засветился в одном из заведений в Европе.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: соцсети

Комика Максима Галкина очевидцы сфотографировали в одном из ресторанов Европы (предположительно Польши) с некой дамой.

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Поклонники артиста тут же вынесли вердикт — артист творит сердечные дела, пока Алла Пугачева сидит с детьми в Латвии.

Максим Галкин с дамой в ресторане. Фото: соцсети

 

Однако журналистка Алена Жигалова утверждает, что это всего лишь старый деловой партнер юмориста.

«Телеграм-каналы в погоне за новостями о Максиме Галкине приняли за его тайную любовницу даму тревожного возраста Эльвиру Мокробородову — директора комика, которая работает с ним уже почти 20 лет», — утверждает Алена.

Источники: Telegram-каналы «Не Малахов», «Неопра, блин!»

Максим Галкин и Эльвира Мокробородова. Фото: соцсети

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