С кем на самом деле принц Уильям мог изменить Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон считались образцовой парой, пока их семью не накрыл скандал. Наследника престола обвинили в измене своей супруге, и этот факт оставил отпечаток на отношениях.

Кейт предпочла не выносить сор из избы и никаких заявлений не сделала. Однако поклонники заметили, что королевичи стали сторониться друг друга.

Разлучницей считают подругу Кейт — герцогиню Роуз Хэнбери. Ее семейство обитает в родовом поместье Хоутон-Холл в Норфолке, недалеко от дома Уильяма и Миддлтон.4

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Роуз — утонченная аристократка с каштановыми волосами, всегда элегантная и стройная. Подогревает еще тот факт, что Кейт резко перестала общаться с девушкой и больше не приглашает ее семью на праздники, пишет Page Six.