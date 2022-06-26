«С какой-то молодой женщиной»: жена Гарика Мартиросяна перестала скрывать тайное

Брак Гарика Мартиросяна и Жанны Левиной является одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе – вместе пара уже более 20 лет. Но вот слухи о разводе пары в последнее время ходят все чаще.
Ни шоумен, ни его избранница никак не реагируют на пересуды в Сети. А Жанна тем временем продолжает активно вести соцсети. Накануне она рассказала, что недавно ей на почту пришло интересное письмо с фотографией ковра. На нем были изображены шоумен с женой.
Гарик Мартиросян с женой. Фото: соцсети
«Добрый вечер, меня зовут Исмаил, я из Дагестана. Пять лет тому назад сделали ковер ручной работы Гарика Мартиросяна исключительно для выставочных работ. Теперь хотим продать», — процитировала Жанна письмо.
Узнать Жанну в молодости было не так просто, поэтому она тут же решила искрометно пошутить.
«С какой-то молодой женщиной, которая пять лет с ним по выставкам моталась. Вот пусть она и покупает», - заявила супруга юмориста.
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