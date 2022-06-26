«С какой-то молодой женщиной»: жена Гарика Мартиросяна перестала скрывать тайное

Брак Гарика Мартиросяна и Жанны Левиной является одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе – вместе пара уже более 20 лет. Но вот слухи о разводе пары в последнее время ходят все чаще.

Ни шоумен, ни его избранница никак не реагируют на пересуды в Сети. А Жанна тем временем продолжает активно вести соцсети. Накануне она рассказала, что недавно ей на почту пришло интересное письмо с фотографией ковра. На нем были изображены шоумен с женой.