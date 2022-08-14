«С именем мы определились»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов сделал неожиданное заявление, представ на руках с малышкой

Телеведущий Андрей Черкасов поделился планами на рождение новых детей.
Андрей Черкасов и его жена Кристина

Андрей Черкасов и его жена Кристина. Фото: соцсети

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов удивил своих подписчиков, показав фото, на котором он запечатлен с маленькой девочкой.

Малышка примерно полутора-двух лет в розовом сарафанчике уютно и доверчиво расположилась на коленях у Андрея Черкасова.

Кем ему приходится малышка, Андрей Черкасов уточнять не стал. Под снимком он рассказал, что вместе с женой Кристиной они планируют со временем обзавестись вторым ребенком.

«Да, мы мечтаем о втором ребенке. Конечно. А вот братик или сестренка будет у нашего Святослава, решит за нас бог. Скажу только, что с именем девочки мы определились (нашли компромисс). Имя мальчику дам я, у нас так», - поделился Андрей Черкасов в микроблоге.

Андрей Черкасов с маленькой девочкой. Фото: соцсети

Напомним, у Андрея Черкасова и его жены Кристины подрастает сын Святослав. В апреле этого года наследнику пары исполнилось два годика.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  