«С именем мы определились»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов сделал неожиданное заявление, представ на руках с малышкой

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов удивил своих подписчиков, показав фото, на котором он запечатлен с маленькой девочкой.

Малышка примерно полутора-двух лет в розовом сарафанчике уютно и доверчиво расположилась на коленях у Андрея Черкасова.

Кем ему приходится малышка, Андрей Черкасов уточнять не стал. Под снимком он рассказал, что вместе с женой Кристиной они планируют со временем обзавестись вторым ребенком.