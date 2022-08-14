«С именем мы определились»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов сделал неожиданное заявление, представ на руках с малышкой

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов удивил своих подписчиков, показав фото, на котором он запечатлен с маленькой девочкой.
Малышка примерно полутора-двух лет в розовом сарафанчике уютно и доверчиво расположилась на коленях у Андрея Черкасова.
Кем ему приходится малышка, Андрей Черкасов уточнять не стал. Под снимком он рассказал, что вместе с женой Кристиной они планируют со временем обзавестись вторым ребенком.
«Да, мы мечтаем о втором ребенке. Конечно. А вот братик или сестренка будет у нашего Святослава, решит за нас бог. Скажу только, что с именем девочки мы определились (нашли компромисс). Имя мальчику дам я, у нас так», - поделился Андрей Черкасов в микроблоге.
Андрей Черкасов с маленькой девочкой. Фото: соцсети
Напомним, у Андрея Черкасова и его жены Кристины подрастает сын Святослав. В апреле этого года наследнику пары исполнилось два годика.