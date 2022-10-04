С формами богини: Водонаева в обтягивающем платье подчеркнула внушительный перед и крепкие тылы

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева — обладательница женственных форм. Алена обожает демонстрировать свою фигуру при каждом удобном случае. А поскольку Водонаева сейчас находится на отдыхе в Турции, то такие случаи предоставляются ежесекундно.

В микроблоге Алена Водонаева поделилась снимком, на котором запечатлена в пудровом, туго сидящем на ней платье и с букетом цветов в руках.

Наряд подчеркнул формы Алены Водонаевой — выдающийся перед, то есть пышную грудь. И крепкие тылы — мощные ягодицы.