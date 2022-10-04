С формами богини: Водонаева в обтягивающем платье подчеркнула внушительный перед и крепкие тылы

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева — обладательница женственных форм. Алена обожает демонстрировать свою фигуру при каждом удобном случае. А поскольку Водонаева сейчас находится на отдыхе в Турции, то такие случаи предоставляются ежесекундно.
В микроблоге Алена Водонаева поделилась снимком, на котором запечатлена в пудровом, туго сидящем на ней платье и с букетом цветов в руках.
Наряд подчеркнул формы Алены Водонаевой — выдающийся перед, то есть пышную грудь. И крепкие тылы — мощные ягодицы.
«Эти цветы я принесла на могилу самооценки тех, кто на полном серьезе в осуждающей форме обсуждает мои фотографии и видео в купальнике на море / в бассейне. На море / в бассейне. В купальнике. Многих от этого бомбит. Почти все они — женщины. А я при этом ни на что не претендую, а просто публикую фотографии с отдыха», — высказалась Алена Водонаева под снимком.
Алена Водонаева в пудровом платье. Фото: соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что, находясь в Турции, Алена Водонаева подчеркивает, что у нее каникулы на море, после которых она вернется в Россию.