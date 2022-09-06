«С этими программами одними и теми же»: Галкин всех замучил, считает Соседов

Но долго так продолжаться не может. Музыкальный критик уверен – скоро шоумен вернется на родину. И когда это произойдет, россияне припомнят ему все его скандальные высказывания. В таком случае, лучшая, по мнению критика, реакция – это бойкот. Или удаление его из памяти.

«Уехал и слава Богу. Он уже замучил всех с этими программами одними и теми же. У нас если человек талантлив, то ему все программы дадут. Поэтому уехал и все — забыть. Не надо беспокоиться о его судьбе», - объяснил Соседов сайту iReactor.