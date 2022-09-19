«С элементами семейного подряда»: Шахназаров оценил «манифест» Пугачевой

Алла Пугачева, грозившаяся открыть рот, прервала, наконец, молчание по поводу происходящего и выдала, какой позиции придерживается на самом деле. Примадонна объявила, что она во всем поддерживает мужа и так же, как и он, выступает против российской кампании на Украине.