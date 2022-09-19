«С элементами семейного подряда»: Шахназаров оценил «манифест» Пугачевой

Алла Пугачева, грозившаяся открыть рот, прервала, наконец, молчание по поводу происходящего и выдала, какой позиции придерживается на самом деле. Примадонна объявила, что она во всем поддерживает мужа и так же, как и он, выступает против российской кампании на Украине.
Журналист Михаил Шахназаров оценил точку зрения Пугачевой и поразился избирательности певицы во взглядах на происходящее.
«Это уже такой мини-манифест с элементами семейного подряда. За иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем, говорите? А изгоем для кого? Для стран, в которых давно и натуральным образом измываются над русскими? Или, таки, это другое?» - недоумевает журналист.
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Напомним, молчание Пугачева решила прервать после признания мужа, шоумена Максима Галкина*, иностранным агентом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента