С двумя «ф»: Нюша огласила правильное имя сына и показала, как он подрос

Певица Нюша в семь месяцев назад стала мамой во второй раз. У нее в одной из клиник Дубая родился сын, которого звезда всячески скрывала от подписчиков. Но в День семьи артистка решила раскрыть главную интригу последнего полугодия своей семьи.

Как зовут малыша, Нюша сообщила подписчикам после утечки информации в Сеть. Оказывается, имя у крохи необычное и пишется тоже оригинально. «Знакомьтесь, Сивов Саффрон Игоревич!» - объяснила звезда.

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Добавим, что у Саффрона есть старшая сестренка Симба, настоящее имя которой – Серафима. Нюша решила быть оригинальной и в отношении имени сынишки. Подписчикам имя понравилось.