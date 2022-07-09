С двумя «ф»: Нюша огласила правильное имя сына и показала, как он подрос

Певица Нюша в семь месяцев назад стала мамой во второй раз. У нее в одной из клиник Дубая родился сын, которого звезда всячески скрывала от подписчиков. Но в День семьи артистка решила раскрыть главную интригу последнего полугодия своей семьи.
Как зовут малыша, Нюша сообщила подписчикам после утечки информации в Сеть. Оказывается, имя у крохи необычное и пишется тоже оригинально. «Знакомьтесь, Сивов Саффрон Игоревич!» - объяснила звезда.
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Добавим, что у Саффрона есть старшая сестренка Симба, настоящее имя которой – Серафима. Нюша решила быть оригинальной и в отношении имени сынишки. Подписчикам имя понравилось.
«Ух ты! Теперь мы знаем, как его зовут!», «Красиво сочетаются имена у ваших деток», «Красивое имя какое, приятно познакомиться с принцем», «Очень красивое имя», «Очень необычное имя», «Интересное имя», - комментируют фолловеры.
Нюша показала сына. Фото: соцсети