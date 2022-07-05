С драпировкой на интересном месте: Наталья Рудова в крошечном бикини показала фигуру

Многие звезды не стали откладывать свой заграничный отпуск в долгий ящик и поспешили улететь в жаркие страны. Актриса Наталья Рудова поездки на курорт ждала с самой зимы, а потому при первой же возможности запаковала чемоданы и отправилась навстречу морю и солнцу.

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Отдыхать Рудова предпочла в турецком Белеке. Там она отпраздновала свой день рождения и хвасталась кадрами с отдыха, публикуя их в Сети.

Не забыла красотка и про фото в бикини. Нарядившись в крошечный купальник зеленого цвета с драпировкой на лифе, Рудова позировала себе для селфи. Ракурс она выбрала довольно провокационный – чтобы изгибы фигуры показать во всей красе.