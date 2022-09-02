«С днем рождения, любим»: Эдгард Запашный поздравил свою красавицу-маму

Татьяна Запашная работает заместителем генерального директора Большого Московского государственного цирка.
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» поздравил с днем рождения свою маму Татьяну Запашную. Она работает заместителем генерального директора Большого Московского государственного цирка.

«Мамочка, с днем рождения. Любим».

Эдгард и Аскольд Запашные с мамой. Фото: телеграм Эдгарда Запашного

Напомним, что Татьяна Запашная — признанный авторитет в цирковой отрасли России. Она прошла путь от артистки до заместителя генерального директора одного из лидирующих цирков страны.

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Эдгард Запашный — представитель цирковой династии в третьем поколении. Народный артист России.

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