«С днем рождения, любим»: Эдгард Запашный поздравил свою красавицу-маму

Напомним, что Татьяна Запашная — признанный авторитет в цирковой отрасли России. Она прошла путь от артистки до заместителя генерального директора одного из лидирующих цирков страны.

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Эдгард Запашный — представитель цирковой династии в третьем поколении. Народный артист России.