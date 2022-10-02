«С Днем ангела»: Татьяна Навка поделилась нежными кадрами с подросшей дочкой Дмитрия Пескова

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Однако она уже давно не участвует в соревнованиях. В свое время ей удалось стать олимпийской чемпионкой. Спортсменка каждый год создает красочные ледовые шоу. По ее стопам пошла младшая дочка Надежда Пескова. Минувшим летом они ездили с шоу в Сочи.
Примечательно, что Навка не так давно вернулась в Москву. Она делится кадрами с тренировок. Также фигуристка порой посещает вечеринки и праздники друзей. Она каждый раз облачается в современные наряд с кожаными брюками или жакетами ярких цветов. На этот раз она решила выложить летние кадры с маленькой дочкой.
На кадрах Надежда улыбается. Она позировала на фоне моря в платье в цветочек, а также в обнимку с мамой.
«Дорогие мои подписчики, с Днем ангела: Веры, Надежды, Любови и Софии! Сегодня, как никогда хочется пожелать всем защиты небесного покровителя!» – написала звезда.
Надежда Пескова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились нежными снимками. Многие отметили, что девочка очень похожа на своего папу Дмитрия Пескова.
«Хорошенькая такая, копия выражение глаз ваших», «Она так похожа на папу», «Голубые глазки, как Аленка в сказке», «Вылитый папа», «Красавицы, вы наша гордость», «Очаровательная девочка», — прокомментировали пост подписчики.
Татьяна Навка с дочкой. Фото: соцсети звезды