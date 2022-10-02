«С Днем ангела»: Татьяна Навка поделилась нежными кадрами с подросшей дочкой Дмитрия Пескова

Примечательно, что Навка не так давно вернулась в Москву. Она делится кадрами с тренировок. Также фигуристка порой посещает вечеринки и праздники друзей. Она каждый раз облачается в современные наряд с кожаными брюками или жакетами ярких цветов. На этот раз она решила выложить летние кадры с маленькой дочкой.