«С детства слушаем рок»: Пелагея засняла повзрослевшую дочку в платье и с челкой-шторкой

Пелагеяуже много лет выступает на сцене. Она создала свой коллектив, с которым регулярно ездит на гастроли. Зрители любят артистку и не раз наблюдали за ее работой в качестве наставницы в шоу «Голос».

Она воспитывает дочку Таисию, которую родила от хоккеиста Ивана Телегина. Примечательно, что супруги развелись. Теперь у спортсмена новая жена.