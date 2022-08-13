«С детства слушаем рок»: Пелагея засняла повзрослевшую дочку в платье и с челкой-шторкой

Пелагеяуже много лет выступает на сцене. Она создала свой коллектив, с которым регулярно ездит на гастроли. Зрители любят артистку и не раз наблюдали за ее работой в качестве наставницы в шоу «Голос».
Она воспитывает дочку Таисию, которую родила от хоккеиста Ивана Телегина. Примечательно, что супруги развелись. Теперь у спортсмена новая жена.
Примечательно, что Пелагея этим летом успевает работать и отдыхать. Она возила наследницу на море, а также проводила с ней время за городом. Большую часть времени певица предпочитает посвящать дочке, поэтому порой появляется с ней на разных мероприятиях. Недавно артистка была на гастролях, поэтому пропала из соцсетей. Но накануне она выложила трогательное видео.
На кадрах Таисия сначала предстала в платье с узором и струящимися рукавами. А на другом кадре девочка сидела в машине и слушала музыку. Пелагея сделала ей новую стрижку. Теперь ее наследница носит челку-шторку. Малышке понравилась необычная музыка. К слову, ранее она также пришла в восторг от хита «Моя бабушка курит трубку». Девочка порой поет с мамой дома.
«С детства слушаем рок. Он не обманет! Всем хорошего дня!», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выросла Таисия. Многие стали писать ей комплименты «Таисия, барышня с челочкой. Так повзрослела девочка за лето», «Кокеточка! Мамина копия! Любимые девочки», «Настоящая актриса! Столько эмоций! Такая прелесть», «Божечки мои, ну до чего хороша», — прокомментировали пост подписчики.