С чужими руками между ног: Юлия Михалкова в мини-юбке показала пикантные кадры закулисья

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова готовит для поклонников своего творчества много новых проектов. И не забывает снимать бэкстейджи для соцсетей, чтобы заинтриговать фолловеров будущими новинками.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Михалкова продемонстрировала сборы перед выходом на сцену. Красавица нарядилась в мини-юбку, а ассистент натирала ей ноги до блеска. Вот так, с чужими руками между ног, Михалкова не постеснялась позировать перед камерой. Видео красотки разлетелось в Сети и вызвало шквал одобрительных эмоций у фанатов.