«С чертинкой, авантюрный, пробивной»: известный режиссер сравнил Андрея Разина с Остапом Бендером

В шоу-бизнесе Андрей Разин появился в 1987 году, когда у группы «Мираж» вышел альбом «Звезды нас ждут». Сначала он был на подпевках, после стал концертным директором. А спустя год решил заработать на мальчиках-сиротах с грустными глазами и романтичными песнями.

«Этакий с чертинкой, авантюрный, пробивной, успешно решавший вопросы. Хотя, допускаю, что в то время иначе было нельзя. И не имея могущественного покровительства, связей в ЦК, комитетах и министерствах, пробиться с самых низов, быстро и честно было просто невозможно, если только не положить на этот путь всю жизнь, что и делали прочие. Разин хотел успеха сейчас, а не через годы, этим он уникален, хотя приём был подсмотрен у знаменитого и столь же темпераментного, жуликоватого героя Ильфа и Петрова – Остапа Бендера», - цитирует кинорежиссера и сценариста Сергея Черных «Комсомольская правда».