«С чего бы ему уезжать»: Стас Садальский раскрыл детали разговора с Андреем Малаховым после новостей об эмиграции телеведущего

Известный артист и блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале откликается на все значимые события из мира шоу-бизнеса.
Так, он отреагировал на новости об отъезде Андрея Малахова из России. После сообщений, которые появились в телеграм-каналах, Стас Садальский решил получить информацию из первых уст. На правах хорошего знакомого он позвонил Андрею Малахову. Телеведущий в ответ на вопрос об эмиграции только рассмеялся.
«В Telegram-каналах появилась информация об отъезде Андрея Малахова в прибалтийские страны. «Странно, - подумал. – Наверняка, врут». С чего бы ему уезжать? Отличная зарплата, рейтинговые программы на федеральном канале, к зрителям относится с эмпатией. позвонил ему, он засмеялся и сказал, отдыхаю с ребенком и женой две недели, в начале августа обратно», - поделился Стас Садальский.
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Напомним, ранее Андрей Малахов заявлял, что скоро предоставит доказательства того, что находится в отпуске с семьей.