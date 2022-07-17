«С чего бы ему уезжать»: Стас Садальский раскрыл детали разговора с Андреем Малаховым после новостей об эмиграции телеведущего

Известный артист и блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале откликается на все значимые события из мира шоу-бизнеса.

Так, он отреагировал на новости об отъезде Андрея Малахова из России. После сообщений, которые появились в телеграм-каналах, Стас Садальский решил получить информацию из первых уст. На правах хорошего знакомого он позвонил Андрею Малахову. Телеведущий в ответ на вопрос об эмиграции только рассмеялся.