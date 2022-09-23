С беременным животом не разогнуться! Фахрийе Эвджен засняла сына-трехлетку среди бардака в роскошном особняке

Фахрийе Эвджен вот-вот подарит мужу Бураку Озчивиту второго ребенка. Актриса из турецкого сериала «Альпарслан» провела дождливый уикенд дома, позволив сыну-трехлетке перевернуть всю игровую вверх дном. Малыш Каран бегал, прыгал и резвился, не обращая внимания на беспорядок и разбросанные им же игрушки.

Фахрийе только со стороны наблюдала за сынишкой, даже не пытаясь его отдернуть. Похоже, актриса из тех мам, которые совершенно не волнуются из-за бардака в доме, позволяя детям хоть на голове стоять.

Похоже, что беременной жене Бурака Озчивита просто не приходится самой наводить порядок в доме, иначе она едва ли разрешила бы сыну Карану такие шалости.

«У меня детки так игрушки не разбрасывали», «Если бы она сама прибиралась дома, да еще с таким пузиком... Помощницы, поди, есть», «С беременным животом особо не разогнешься, чтоб ходить и игрушки собирать», «Малому весело», — написали фолловеры.

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Ранее в турецких таблоидах писали, что Бурак Озчивит приревновал жену к ее партнеру по съемочной площадке сериала «Альпарслан». Однако позже стало известно, что Фахрийе Эвджен покинула проект, потому что узнала о своем интересном положении.