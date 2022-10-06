«С бабушками и нянями»: Авербух вынужден оставлять сына дома, пока снимается с женой в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух давно стал известным фигуристом. Он теперь является также режиссером-постановщиком. Спортсмен создает красочные ледовые шоу. Также уже много лет он помогает ставить выступления на проекте «Ледниковый период». Примечательно, что в этом году в шоу примет участие его молодая жена Лиза Арзамасова.
В свое время именно на этом проекте актриса познакомилась с будущим мужем. В прошлом году у них родился сын Лев. Пара старается совмещать карьеру и родительские обязанности. Однако теперь это сделать сложнее, так как они задействованы в одном шоу.
Примечательно, что 6 октября уже стартовали съемки нового сезона «Ледникового периода». На ледовой арене оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Авербух с радостью пообщался с журналистами. Он рассказал, с кем находится его годовалый сын, пока ему приходится быть на работе, как и Арзамасовой.
«Малыш с бабушками и нянями», — признался фигурист.
Илья Авербух. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Напомним, что ранее Илья уже выступал на льду с Лизой. Однако в этом шоу ее партнером будет Никита Кацалапов. Фигурист, к слову, на днях сыграл свадьбу со своей партнершей Викторией Синициной — они пара не только в жизни, но и на катке. В этом особенном сезоне проекта участники разделятся на две команды: Авербуха и Александра Жулина. Пока остается тайной, в какой команде оказалась Арзамасова.