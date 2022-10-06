«С бабушками и нянями»: Авербух вынужден оставлять сына дома, пока снимается с женой в «Ледниковом периоде»

Напомним, что ранее Илья уже выступал на льду с Лизой. Однако в этом шоу ее партнером будет Никита Кацалапов. Фигурист, к слову, на днях сыграл свадьбу со своей партнершей Викторией Синициной — они пара не только в жизни, но и на катке. В этом особенном сезоне проекта участники разделятся на две команды: Авербуха и Александра Жулина. Пока остается тайной, в какой команде оказалась Арзамасова.