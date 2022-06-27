«С Аллой прощаться не собираюсь»: Розенбаум высказался о живущей в Израиле Пугачевой

Известную певицу Аллу Пугачеву, уехавшую в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным, многие подвергли осуждению.
Поклонники считают, что звезда, завоевавшая славу и заработавшая деньги в России, должна доживать свой век здесь.
Не сумела обойти эту тему в разговоре с певцом Александром Розенбаумом журналистка Ксения Собчак. Во время интервью она поинтересовалась у известного музыканта, общается ли он с Аллой Пугачевой.
Тот ответил утвердительно, давая понять, что с уважением относится к великой певице.
«С Аллой не прощался и прощаться не собираюсь. Недавно с ней разговаривал, с какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей, да никогда! Она мой любимый человек», — высказался Александр Розенбаум.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой покинули Россию больше четырех месяцев назад. Звездное семейство поселилось в Кесарии. В Израиле Алла Борисовна сидит дома и занимается детьми, а Максим Галкин дает концерты.
По материалам YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
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