«С Аллой прощаться не собираюсь»: Розенбаум высказался о живущей в Израиле Пугачевой

Известную певицу Аллу Пугачеву, уехавшую в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным, многие подвергли осуждению.

Поклонники считают, что звезда, завоевавшая славу и заработавшая деньги в России, должна доживать свой век здесь.

Не сумела обойти эту тему в разговоре с певцом Александром Розенбаумом журналистка Ксения Собчак. Во время интервью она поинтересовалась у известного музыканта, общается ли он с Аллой Пугачевой.

Тот ответил утвердительно, давая понять, что с уважением относится к великой певице.