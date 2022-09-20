С акцентом на стройных ножках: Рудова в короткой юбке плиссе и остромодном бомбере отметилась на публике

На этот раз она отправилась на открытие нового магазина. Актриса покрасовалась в короткой юбке плиссе и принтованном бомбере. Свой лук в стиле американских школьниц она дополнила лоферами на толстой подошве, которые не теряют актуальности. Наталья сделала акцент на стройных ногах. Она без стеснения позировала на камеру.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».