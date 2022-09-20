С акцентом на стройных ножках: Рудова в короткой юбке плиссе и остромодном бомбере отметилась на публике

Наталья Рудова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино и успела прославиться на всю страну. Зрители знают ее по сериалу «Татьянин день». Также артистка часто снимается в пикантных сценах. Недавно она отметилась в сериале «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, а в сериале «Бихэппи» звезда полностью разделась.
Не удивительно, что Наталья много времени уделяет фигуре. Она постоянно занимается спортом. Актриса недавно вернулась из отпуска. Она призналась, что поправилась. При этом блондинка продолжает публиковать кадры, на которых демонстрирует фигуру в нижнем белье. Для выходов в свет Рудова также выбирает смелые образы.
На этот раз она отправилась на открытие нового магазина. Актриса покрасовалась в короткой юбке плиссе и принтованном бомбере. Свой лук в стиле американских школьниц она дополнила лоферами на толстой подошве, которые не теряют актуальности. Наталья сделала акцент на стройных ногах. Она без стеснения позировала на камеру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. К слову, подобные наряды также носит Ксения Бородина. Они являются ровесницами не боятся демонстрировать свои достоинства фигуры. «Ого, какая красивая», «Вам так идут мини-юбки», «Обожаю ваши образы», «Бомбер просто сногсшибательный», «Просто бесподобная», «Ножки эталонные», — стали писать пользователи Сети.