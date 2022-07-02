С акцентом на стройные ножки: Пегова в мини-платье с принтом «мильфлер» устроила велопрогулку

Ирина Пегова является известной актрисой. Уже много лет она снимается в кино и играет в театре. Ее можно увидеть в сериалах «Акушерка» и «Родные».
Примечательно, что артистка уже давно завоевала любовь публики. Она даже участвовала в телевизионных шоу «Танцы со звездами» и «Ледниковый период», где показала класс.
Ирина последние несколько недель регулярно ездит на съемки. Она не скрывает, что любит путешествовать. Актриса то и дело хвастается новыми образами. Свободное время она посвящает дочке Татьяне. Примечательно, на этот раз Пегова решила добираться на велосипеде до работы.
Она покрасовалась в мини-платье с принтом мильфлер. Артистка сделала акцент на постройневших ногах.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Пегова не скрывает, что после участия в шоу решила похудеть. За минувший год она преобразилась. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Она получила множество комплиментов.
«Очень красивая», «Но зато с таким счастливым лицом! Всем бы так!», «Вот это летнее настроение», «Какая вы красивая без косметики», «Платье вам очень идет», «Вы словно девушка из кино в платье в цветочек», «Идеальные кадры получились», — прокомментировали пост подписчики.
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