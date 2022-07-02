С акцентом на стройные ножки: Пегова в мини-платье с принтом «мильфлер» устроила велопрогулку

Ирина Пегова является известной актрисой. Уже много лет она снимается в кино и играет в театре. Ее можно увидеть в сериалах «Акушерка» и «Родные».

Примечательно, что артистка уже давно завоевала любовь публики. Она даже участвовала в телевизионных шоу «Танцы со звездами» и «Ледниковый период», где показала класс.