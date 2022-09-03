С акцентом на щиколотки: постройневшая Пегова в черном мини-платье и на каблуках вышла в свет в Москве

Этим летом Ирина много работала, но в августе она устроила себе отпуск. Вместе с дочкой Татьяной актриса провела время на Кипре.

Она делилась кадрами с побережья, где загорала и купалась. Также артистка часто гуляла в ярких летних платьях. От макияжа она предпочитала отказываться. Но на днях звезда вернулась в Россию.