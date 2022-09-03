С акцентом на щиколотки: постройневшая Пегова в черном мини-платье и на каблуках вышла в свет в Москве

Ирина Пегова является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей. Она снималась с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым.
А недавно актриса снялась в продолжении сериала «Акушерка». В свои 44 года она не боится экспериментировать с образами. Не раз звезда участвовала в телевизионных шоу.
Этим летом Ирина много работала, но в августе она устроила себе отпуск. Вместе с дочкой Татьяной актриса провела время на Кипре.
Она делилась кадрами с побережья, где загорала и купалась. Также артистка часто гуляла в ярких летних платьях. От макияжа она предпочитала отказываться. Но на днях звезда вернулась в Россию.
3 сентября Ирина отправилась в Московскую государственную консерваторию с подругой. Она облачилась в черное силуэтное платье без рукавов. Образ дополнили босоножки на шпильке и макияж с алой помадой.
Актриса подчеркнула свою постройневшую фигуру и загар. В руках она держала сумку в виде миниатюрного чемодана. Наряд также подчеркнул ее изящные щиколотки.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Потрясающий вечер в консерватории Вечер с открытиями… Ильдару Абдразакову спасибо за настоящее глубокое наслаждение музыкой… За юмор, за внутреннюю свободу», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как Пегова выглядит после отпуска. Многие адресовали ей комплименты. «После отпуска выглядите прекрасно», «Девочки вы прекрасны!», «Шикарно! Наслаждаюсь!», «Как вы постройнели», «Ножки просто обалденные», «Красивая очень», — стали писать подписчики.