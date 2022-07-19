С акцентом на ножки: Топурия покрасовалась в костюме с шортами-бермудами на фоне слухов о беременности

Примечательно, что в прошлый раз Кети заподозрили в беременности, так как наряд свободного кроя скрыл ее фигуру. На этот раз, певица хоть и спрятала живот, подчеркнула свою стройность. Многие осыпали ее комплиментами.

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«Ох, какая красота», «А где это вы?», «Какое интересное место», «Какая красивая», «Кети, ты просто сногсшибательная», «Какие гармоничные кадры», «Просто слов нет! Это вау», — стали писать подписчики.