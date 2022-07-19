С акцентом на ножки: Топурия покрасовалась в костюме с шортами-бермудами на фоне слухов о беременности

Кети Топурия является популярной певицей. Уже больше 15 лет она является солисткой группы «А’Студио».
Примечательно, что артистка славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Она не так давно вернулась с гастролей. То и дело звезда демонстрировала яркие летние наряды, проводя время с детьми и мужем Львом Деньговым.
На этот раз Топурия отправилась в путешествие. Она делится красочными кадрами с отдыха. На днях певица в платье оверсайз покрасовалась на побережье.
Теперь артистка артистка оказалась в горах. Она прошлась по лужайке в костюме салатового цвета с шортами-бермудами. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.
Примечательно, что в прошлый раз Кети заподозрили в беременности, так как наряд свободного кроя скрыл ее фигуру. На этот раз, певица хоть и спрятала живот, подчеркнула свою стройность. Многие осыпали ее комплиментами.
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«Ох, какая красота», «А где это вы?», «Какое интересное место», «Какая красивая», «Кети, ты просто сногсшибательная», «Какие гармоничные кадры», «Просто слов нет! Это вау», — стали писать подписчики.