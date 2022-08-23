С акцентом на изящные щиколотки: Семенович в небесно-синем платье с вырезом устроила пикник на лужайке

На этот раз Семенович позировала на лужайке. Она приняла участие в съемке. Певица позировала на пледике в небесно-синем коротком платье с вырезом. За счет юбки «солнце» были подчеркнуты ноги и талия. Артистка делала вид, что находится на пикнике. Романтичный аутфит позволил ей показать только достоинства и изящные щиколотки.

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