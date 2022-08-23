С акцентом на изящные щиколотки: Семенович в небесно-синем платье с вырезом устроила пикник на лужайке

Анна Семенович является известной исполнительницей. Много лет она была солисткой группы «Блестящие». Теперь артистка предпочитает строить сольную карьеру.
В этом году она записала дуэт с певицей Славой. Также блондинка ездила отдыхать в Турцию и погуляла на свадьбе у родственника. Звезда не перестает восхищать поклонников своей жизнерадостностью.
Примечательно, что Анна славится не только вокалом, но и своей нестандартной фигурой. Она признавалась, что зачастую пытается похудеть, но вес быстро возвращается. Однако она научилась скрывать изъяны фигуры с помощью нарядов. Она любит костюмы в полоску и платья свободного кроя. Хотя недавно артистка устроила фотосессию в монокини.
На этот раз Семенович позировала на лужайке. Она приняла участие в съемке. Певица позировала на пледике в небесно-синем коротком платье с вырезом. За счет юбки «солнце» были подчеркнуты ноги и талия. Артистка делала вид, что находится на пикнике. Романтичный аутфит позволил ей показать только достоинства и изящные щиколотки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 42 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы роскошная», «Ох, какое платье», «Синий вам особенно к лицу», «Аннушка, вы прекрасны», «Просто леди», «Солнечный образ», «Какая красота», «В этих кадрах прекрасно все», «Тут такая легкая», — стали писать подписчики.