С 4 августа пенсионеры могут получить особую выплату на продукты питания

Российские пенсионеры могут получить в августе денежную выплату в размере 8 тысяч рублей.
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На эту сумму могут претендовать пожилые граждане, которые проживают в ряде регионов. В частности, такую выплату утвердили в Калининградской области.
Выплата направлена на то, чтобы поддержать пенсионеров, находящихся в тяжелой ситуации на фоне нестабильной экономической обстановки и инфляции. Деньги предлагается потратить нуждающимся на продукты питания и товары первой необходимости.
На 8 тысяч рублей от государства могут рассчитывать пенсионеры с низким уровнем доходов. Для этого необходимо завести специальных счет, привязанный к карте «Мир».
Источник: primpress.ru.