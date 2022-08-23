«С 16 лет спит с женатым!»: Бородина вывела на чистую воду девушку своего экс-мужа

Однако его бывшая жена совсем не обрадовалась подобному сопоставлению, высказав все, что она думает об этом, а заодно обнародовав компромат на новую пассию своего экс-супруга. Бородина фактически заявила, что именно с ней Омаров изменял ей, когда еще состоял в браке.

«Вы кого сравниваете? Подростка, который с 16 лет спит с женатым, и моего ребенка? Я своих детей, слава Богу, воспитываю в другой среде. И можно уже отстать от меня с этой дичью?» — написала Бородина в личном блоге.