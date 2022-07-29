С 1 августа пенсионеры получат то, что ранее у них забрали

Уже с 1 августа каждый российский пенсионер сможет получить пенсионное удостоверение. Такие документы перестали выдавать еще в 2015 году, но теперь они вновь будут доступны.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для этого необходимо прийти в Пенсионный фонд по предварительной записи. Удостоверение выдадут в этот же день.