С 1 августа пенсионеры получат то, что ранее у них забрали

Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Уже с 1 августа каждый российский пенсионер сможет получить пенсионное удостоверение. Такие документы перестали выдавать еще в 2015 году, но теперь они вновь будут доступны.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для этого необходимо прийти в Пенсионный фонд по предварительной записи. Удостоверение выдадут в этот же день.

«Правда, сейчас вместо пенсионного удостоверения ПФР выдает свидетельство пенсионера. Для того чтобы его получить, нужно сначала записаться на прием в клиентскую службу фонда на их официальном сайте. Потом нужно будет прийти в офис, где специалисты все оформят», – рассказал Власов PRIMPRESS.

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Напомним, ранее стало известно, что уже в августе пенсионеры получат прибавку по 10 тысяч рублей.

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