«Ржу в голос»: Крапивина отреагировала на «выплаты» Лободы Линдеманну за молчание о дочери

Напомним, что первой о Светлане Лободе и ее связи с Тиллем Линдеманном заговорила видеоблогер Алена Жигалова.

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Она отмечала, что пиарщики Светланы Лободы выдумали историю, якобы певица родила Тильду от музыканта, которому еще и платила за молчание. На самом деле, по мнению Жигаловой, ребенка Лобода родила от некоего украинского бизнесмена, который с исполнительницей жить в итоге не стал.

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