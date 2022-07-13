«Ржу в голос»: Крапивина отреагировала на «выплаты» Лободы Линдеманну за молчание о дочери

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в соцсетях отреагировала на новости, что ее экс-подопечная платила деньги музыканту Тиллю Линдеманну за «молчание». Это делалось для того, чтобы он не рассказывал, от кого исполнительница на самом деле родила дочь Тильду.
«Ржу в голос. 150 тысяч в месяц, Карл. Алена, блин. Спасибо, что не забываешь».
Напомним, что первой о Светлане Лободе и ее связи с Тиллем Линдеманном заговорила видеоблогер Алена Жигалова.
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Она отмечала, что пиарщики Светланы Лободы выдумали историю, якобы певица родила Тильду от музыканта, которому еще и платила за молчание. На самом деле, по мнению Жигаловой, ребенка Лобода родила от некоего украинского бизнесмена, который с исполнительницей жить в итоге не стал.