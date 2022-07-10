Рыженькая! Внучку Машу обняла: как выглядит моложавая экс-теща Кончаловского

Любовь Толкалина поделилась в своем микроблоге редким фото своей мамы-именинницы. Так вот от кого актриса унаследовала свою красоту и обаяние, тут же подметили поклонники теледивы.
Экс-теща Егора Кончаловского может похвастаться моложавой внешностью, аккуратной женственной и элегантной прической с густой челкой и рыжими локонами под каре. На лице - мизер морщин. А гусиные лапки под глазами только придают внешности мамы Любови Толкалиной благородного изящества. Выглядит бывшая теща режиссера ничем не хуже, чем голливудские дивы и вполне могла бы соперничать с Мэрил Стрип.
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Любовь Толкалина с мамой и дочкой Машей. Фото: личный архив
Мама Любови Толкалиной ласково обняла свою внучку Машу Михалкову-Кончаловскую за плечи, дав понять, что души не чает в 23-летней красавице-внучке.
«С днем рожденья, мама!» - отметила актриса.
«Мамуля шикарно выглядит», «Три поколения семьи», «Красавицы! И бабуля обворожительная», «Любовь в маму! Такая же красотка», «Залюбовались вами, утонченные леди», - пишут фолловеры.