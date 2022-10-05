Рыдающий Корчевников в эфире «Соловьев Live» прошелся по уклонистам: «Мусор, нуль, тлен!»

Борис Крчевников выступил в «Соловьев Live» приглашенным в режиме онлайн гостем. Во время эфира он заговорил о патриотизме, любви к родине и об уклонистах, которым сильно досталось от него.

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Глядя на видео, где мобилизованный выполняет свой долг, он не сдержался и разрыдался. По словам ведущего, на такие вещи смотреть спокойно невозможно. И если уклоняющиеся от мобилизации люди не понимают, что кто-то отдает за них жизнь, то они и в принципе не люди. Даже, дескать, Господь их не поймет.