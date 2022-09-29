Рыдая, кустистые брови ходил щипать! На какие жертвы ради желанной роли пошел Александр Петров

Александр Петров не стал скрывать, что ему было непросто сниматься в фильме «Декабрь». Эта лента посвящена поэту Сергею Есенину. А режиссером картины выступил Клим Шипенко.

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По словам актера, эта роль потребовала от него немалых жертв. И все потому что режиссер требовал от Саши Петрова детального погружения в сценарий. Шипенко хотел, чтобы актер как можно точнее вжился в предлагаемый ему образ русского поэта. Некоторыми подробностями Александр Петров поделился в программе «Кино в деталях».

Так, актер намекнул, что он не вылезал из салонов красоты. Петрову пришлось ходить на выщипывание бровей. Актер подметил, что это оказалось настоящей мукой и испытанием для его тонкой натуры. При этом Александр дал понять, что ему стало понятно, как тяжело приходится девушкам.