Рыдавший на публике Борис Корчевников запускает новое шоу вместо «Судьбы человека»

Борис Корчевников уже в ближайший понедельник, 10 октября, презентует на канале «Россия 1» новый проект.

Вместо программы «Судьба человека», где звезды раскрывали Борису Корчевникову свои личные тайны, в эфир будет выходить обновленная передача под названием «Жизнь и судьба».

Снимают ее той же студии, что и «Судьбу человека». Декорации обновили, формат остался прежним – ведущий берет интервью у героя, зрители в студии поддерживают в нужные моменты аплодисментами.

Изменились темы разговора и герои.

Первым гостем обновленной программы станет актер Антон Шагин. Кроме звезд, гостями Бориса Корчевникова будут становиться и обычные люди.

Проект будет выходить в эфир по будням в 9:30 минут.

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По материалам kp.ru.